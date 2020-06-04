氣立(4555)5月營收1.51億元，年增28.36%；累計前5月營收6.01億元，年增4.3%。氣立指出，雖然5月因大陸51長假影響工作天數，但5月訂單接續不墜，兩岸工廠維持高水平稼動率，推升單月營收強勁表現，預期在下半年的電子業訂單挹注下，整體營運表現將可望優於去年全年。

氣立5月主要出貨動能主要來自電子業訂單挹注，帶動營收年增，如5G相關電子零組件、工具機、EMS電子組裝廠及PCB設備等。雖然醫療急單已逐漸告一段落，但5月營運表現仍維持高水準，年增率近3成。

浙江平湖新廠已進入驗收階段，申請使用執照中，預計今年第3季可投入生產營運。氣立表示，為滿足客戶需求，新廠區擁有大陸極難申請的排汙執照，可完成模具、鋁壓鑄、陽極、烤漆及精加工等製程，除自用外，並可對外接單，隨著營運規模擴大，也有利於再創集團營收高峰。

隨著全球疫情逐步趨緩，終端消費需求亦逐漸明朗，過去集中於3、4月份的消費電子訂單，可望在下半年開始復甦啟動，並持續至年底，可望帶動氣立第4季淡季不淡。

(時報資訊)