行政院長蘇貞昌今（4）日在行政院會表示，經濟部研擬「領航企業研發深耕計畫」，期盼打造台灣成為亞洲高階製造、高科技研發、半導體先進製程等3大科技中心，完整產業供應鏈，盼為台灣長遠經濟發展打下厚實基礎，創造更多商機和就業機會。

蘇貞昌指出，新冠肺炎疫情衝擊全球經濟秩序，產業供應鏈面臨重整，加上近期香港情勢惡化，均對亞太區域與全球地緣政治產生相當程度影響。面對局勢快速變動，台灣如何認清自己的角色定位，找到發展利基、擴大產業優勢至為重要。

蘇貞昌表示，中國大陸原為世界工廠，但此次疫情變化使美、日等國已開始透過具體政策，使其企業重新調整布局或加速撤出，已是不可逆的發展趨勢，也是台灣強化產業體質，立足台灣、放眼世界的關鍵時刻與大好機會。

蘇貞昌指出，政府近年持續優化投資環境，去年起積極推動「投資台灣三大方案」，目前審核通過的總投資金額已突破1兆元，至今年底可實際到位超過5800億元。在產業發展超前部署下，現在已進入開花結果期。

蘇貞昌強調，台灣成功防疫使國際對投資環境更具信心，成為未來經濟發展重要根基。透過相關政策導引，盼吸引包括人工智慧（AI）、物聯網、雲端服務及半導體設備等國際大廠來台投資，讓A級大廠來到A級基地，進行整個大A＋（plus）互相加持。

蘇貞昌希望藉由彼此的產業優勢互補，在互惠互利的合作前提下，快速提升台灣堅強的硬體代工層次，打造台灣成為亞洲「高階製造、高科技研發、半導體先進製程」中心，完整產業供應鏈，為台灣長遠經濟發展打下厚實基礎，創造更多商機和就業機會。

此外，蘇貞昌指出，過去國際大廠來台投資偏重北部，期許相關部會未來在中南部設立更多產業園區及研發中心，如Google在台南科技工業區投資第二座資料中心，已將進入動工階段。希望藉此均衡全國與區域發展，為各地導入更多資源，創造更多就業機會。

經濟部表示，「領航企業研發深耕計畫」以國際大廠在台深耕研發、台商與國際大廠共同創新、帶動台商發展應用加值及服務等「研究、共創、發展」為3大主要推動架構，優先推動新興半導體、新世代通訊及人工智慧等三大核心科技。

經濟部預估，新興半導體產業鏈至2025年產值將達468億元、衍生應用4000億元，新世代通訊產業相關產值估達5700億元，人工智慧產業解決方案產值則達3600億元，打造產業AI化附加價值累積達7500億元。

(時報資訊)