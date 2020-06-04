直播》韓國瑜政績又加一！出席新莊一路與左營勝利路通車典禮

高雄市長韓國瑜出席新莊一路與左營勝利路通車典禮，韓國瑜上任以來一直堅持要把高雄的市政做好，路平、燈亮、水溝通更是高雄民眾津津樂道的政績，而今日他在高雄的政績又新增一筆。

(中時電子報)