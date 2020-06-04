直播》韓國瑜政績又加一！出席新莊一路與左營勝利路通車典禮 15:142020/06/04 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直播》韓國瑜政績又加一！出席新莊一路與左營勝利路通車典禮 高雄市長韓國瑜出席新莊一路與左營勝利路通車典禮，韓國瑜上任以來一直堅持要把高雄的市政做好，路平、燈亮、水溝通更是高雄民眾津津樂道的政績，而今日他在高雄的政績又新增一筆。 民進黨罷韓力道升溫 李正皓驚爆綠營秘密作戰計畫 許崑源：罷免韓國瑜 將會是高雄人的危機 為何罷免要冷處理？學者點出韓國瑜心中盤算 (中時電子報) #政績 #新莊 #左營 #勝利路 #通車典禮 也許您會感興趣 政治熱門新聞 6號會去投票嗎？高雄阿伯一番話 陳菊又躺槍... - 政治 政府沒說的話？！ 「振興三倍券」李艷秋神翻譯 - 政治 民進黨吳怡農南下鼓勵罷韓 沈富雄飆4字 - 政治 「黃氏兄弟」瑋瑋約炮遭網友灌爆出征《鏡週刊》道歉了！ - 政治 看看這幾件事想到韓流！網：歷史有很高機率將重演 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。