直播》韓國瑜政績又加一！出席新莊一路與左營勝利路通車典禮

高雄市長韓國瑜出席新莊一路與左營勝利路通車典禮，韓國瑜上任以來一直堅持要把高雄的市政做好，路平、燈亮、水溝通更是高雄民眾津津樂道的政績，而今日他在高雄的政績又新增一筆。

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(中時電子報)

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