PS4的搖桿DS4造型化身悠遊卡，當手把感應時，還會發出藍光，與真實手把在遊戲時的表現無異。（悠遊卡公司提供）

昨天(6/3)各大電商同時開賣中衛口罩、PS4手把悠遊卡，讓民眾從早搶到晚，行程緊湊。一名網友在臉書貼出他一整天的行程，先是搶口罩，再搶ps4悠遊卡，接著再搶口罩，從早上10點買到晚上8點，結果什麼都沒搶到。

原po在「爆怨公社」貼出他的搶購行程表：10點Yahoo搶口罩、11點PCHome、MoMo搶PS4悠遊卡、博客來搶口罩、下午1點MoMo搶、PS4悠遊卡、下午3點PCHome 搶PS4悠遊卡、下午4點PCHome 搶口罩、晚上8點MoMo搶口罩。讓他累翻，直呼顧著搶東搶西是要怎麼專心上班？「好累的一天，結果啥都沒搶到……」。

對此，網友紛留言，「時間管理大師」、「充實的一天」、「你老闆知道你上班行程嗎」，還有人說，自己的行程與原po一模一樣，「怎麼辦，我的作息跟你一樣，當然也是沒搶到QQ」、「搶Ps4卡到懷疑人生......」、「今天都一直處在愛的魔力轉圈圈中……人生好難」。

翻攝自 爆怨公社

(中時電子報)