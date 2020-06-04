嘉義縣並無類似國民運動中心的場館，地方希望能夠爭取一座多功能運動中心，今4日立委蔡易餘邀教育部體育署長高俊雄實勘位於水上鄉的「多功能運動中心」預定地，讓中央更了解地方的需求，也希望縣府及公所能積極規畫，一同為鄉親爭取更優質的運動空間。
縣府向中央爭取興建的「多功能運動中心」，地點選定在水上鄉柳林國小旁，基地現址為圖書館前作為小公園、溜冰場、籃球場及閒置空間使用，不過區域小，缺乏整體規畫，今高俊雄由蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭、黃榮俊和教育處長陳添丁等人陪同，聽取縣府和蔡易餘、劉敬祥等人籌建計畫簡報，並實地勘察預定地使用現況。
蔡易餘指出，體育署對「多功能運動中心」計畫表示贊同與支持，期盼透過現勘的方式，讓中央更了解地方的需求，除希望體育署將本案列入「公共工程建設計劃」，也希望縣府儘快向中央提出計畫，滿足海區鄉親的期待。
陳添丁指出，多功能運動中心設置有體適能中心、桌球練習室、韻律舞蹈教室、多功能活動室及綜合球場等多功能場館，縣府將編列配合款，一旦中央補助計畫頒布後，縣府將提案向中央爭取補助。
(中時 )
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