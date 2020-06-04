行政院會今天通過國家海洋政策白皮書，蘇揆表示，培養國人具有海洋國家的思維與親海的風氣，這光靠一部基本法、一本政策白皮書，是不夠的，他已責成相關部會擬定「向海致敬」政策，希望每一吋海岸線都有人管，且建立一站式資訊服務平台。

行政院發言人丁怡銘轉述，蘇揆表示，台灣是個島國，海洋資源豐富，環境多樣，又有近2000公里的海岸線可好好運用，政府有責任鼓勵人民「知海、近海、進海」，充分擁抱海洋，可拓展心胸與視野；所以國家應該要從各種制度、政策面加以善用，培養國人具有海洋國家的思維與親海的勇氣。

蘇揆指出，自整合15部會推出「向山致敬」獲百萬山友肯定後，近期也責成14個部會擬定「向海致敬」政策，同樣以「開放、透明、服務、教育、責任」5大原則，摒除過去政府老是扮演「管」跟「擋」的角色，適當調整法規，建構友善設施，希望做到每吋海岸線都有人管，建立一站式服務資訊平台，訂定獎勵辦法，引領國人勇敢進入海洋，確保海洋永續發展。

海洋委員會主任委員李仲威表示，「國家海洋政策白皮書」係依據海洋基本法發布的文件，為我國首部依據法律編纂之海洋政策專書，具引導政府海洋施政的功能，將作為政府海洋政策藍圖，促進各部會及地方政府共同推動海洋事務。

海委會表示，全書包含導論、海洋權益維護與治理、海上安全與海域治安、海洋保育與環境保護、海洋產業發展與創新、海洋文教與人才培訓、海洋科研與技術發展及未來展望等8章，以「建構生態、安全、繁榮的永續海洋國家」為願景，提出「建構區域戰略思維，保衛海域主權權益」、「落實海域執法作為，促進區域安全合作」、「維護海洋生態健康，優化海洋環境品質」、「確立產業發展目標，促進藍色產業升級」、「型塑全民親海風氣，培養海洋國家思維」與「孕育科學發展動能，厚植學術研究能量」等六大政策目標，於各章節說明各面向海洋事務之現況與重要課題，並提出策略方針及具體措施。

(中時 )