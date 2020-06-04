今天是六四天安門事件31周年，台北市長柯文哲表示，民主、自由是人類普世價值，特別是經濟發展和政治上的需要，不可能產生太多落差，大陸終究要朝民主、自由方向前進，面對六四事件，柯認為是爭取民主、自由過程中發生的近代史悲劇。

柯文哲今午赴議會接受市政總質詢，面對議員吳世正詢問對六四事件的態度，柯表示，六四還是一個近代史上很重要的日子，民主、自由是人類普世價值，特別是經濟發展和政治上的需要不可能產生太多落差，大陸終究朝民主自由方向前進，六四事件是爭取民主自由過程中發生的近代史悲劇。

至於雙城論壇進度，柯文哲指出，市府大陸小組直接跟上海台辦副主任密切聯繫，人要來台因檢疫有困難，第一點要舉辦還是要決定日期，人要過來很麻煩，是否透過視訊方式解決，磋商用哪一個軟體也要溝通很久，其他定調兩岸城市交流，雙方壓力就低一點。

柯強調，兩岸間還是要交流，沒有交流就沒有善意，那就更沒有交流，目前局勢那麼僵硬情況下，已機舉辦十幾年，說要停不是更後退嗎？規模都維持住。

副市長蔡炳坤補充說明，目前和陸委會有一些討論，已經是例行工作，中央沒有反對的理由，必須兩邊做討論。

此外，民進黨鼓勵民眾6日罷韓去投票，柯文哲說，民眾黨內部開會，投票前都保持中立，定調一貫說法，事情已經走到這個地步，交給高雄市民自己解決，其他沒有任何其他動作。

(中時 )