美國總統川普為了擺除外界稱他受示威影響、被迫躲進白宮碉堡的閃避形象，刻意選在白宮全國演說前，赴鄰近先前被抗議人士縱火的聖約翰教堂，並以其為背景、手持聖經讓媒體拍「形象照」。對於為何選擇此地讓媒體拍照，白宮解釋，總統此舉是為了如同世界歷史上各個領導人，在危機中展現出堅強的一面，就像二戰時的英相邱吉爾，於1941年時視察被轟炸過的廢墟一樣。

川普1日在白宮玫瑰花園首次針對非裔佛洛伊德遭白人警員以膝壓頸致死案發表全國演說前，特意前往聖約翰教堂（St. John’s Episcopal Church）拍照，不過途中警方動用催淚瓦斯驅散正在附近拉法葉廣場（Lafayette Square）上的民眾，反引起爭議。

不過據《國會山莊》報導，白宮發言人麥肯納妮（Kayleigh McEnany）表示，川普此舉不僅是想讓大眾想起二戰英雄邱吉爾（Winston Churchill），也是與美國歷史上，眾多總統在面臨許多備受關注的關鍵時刻做連結。

麥肯納妮表示，「歷來我們以見過全世界許多總統與領袖展現領導風範以及堅強形象的一刻，這對國家相當重要，讓國民見到領導人的毅力與決心」，而川普此舉就像邱吉爾當時去視察被轟炸過的廢墟一樣，在英國人民面前展現總統堅強的形象，也如同前總統小布希於911事件爆發當年，特別在MLB世界大賽中在洋基球場開球一樣，重建紐約人與全美國民信心。

但川普赴聖約翰教堂拍照，除了強行驅散示威群眾惹爭議外，連當時在教堂庭院的牧師也一同趕走。此外，川普「不請自來」也引起華盛頓聖公會主教區主教芭德（Mariann Edgar Budde）的譴責，並稱總統未經過許可，就以轄區內的教堂為背景，「這不僅傳達了違背耶穌的教義，還有我們教堂所代表一切的訊息」。

(中時電子報)