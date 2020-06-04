邢昭林（左）、梁潔在《你是我的命中注定》上演拿錯行李。（WeTV提供）

邢昭林（左）在《你是我的命中注定》飾演劉雪華的孫子。（WeTV提供）

梁潔演出《你是我的命中注定》的便利貼女孩。（WeTV提供）

WeTV《你是我的命中注定》由演出《楚喬傳》爆紅的邢昭林、梁潔主演霸氣總裁與便利貼女孩，該劇是他們自爆款古裝劇《雙世寵妃1》、《雙世寵妃2》後，第三度以螢幕情侶之姿同框演出，造型也從古裝穿越回到現代。《你》劇預告一出，兩人拿錯箱子、走錯房間後睡錯床，醒來後赫然發現，彼此一絲不掛地同床共枕，彷彿前一晚發生了關係；短短兩分鐘預告，壁咚、公主抱、甜蜜相擁、懷孕等情節樣樣來，一場意外相遇造就一段命定愛情，讓網友直呼：「這糖簡直從古代嗑到現代！」

邢昭林、梁潔在《雙》劇，吻戲高達40次，一言不合就親親、抱抱、舉高高，讓網友甜到少女心爆炸，成許多觀眾心中的螢幕情侶，兩人3度合作的《你是我的命中注定》改編翻拍自2008年阮經天與陳喬恩主演的台灣偶像劇《命中注定我愛你》，劇情描述王析翊（邢昭林飾）和陳嘉欣（梁潔飾）在去往匈牙利的遊輪上偶然邂逅，迅速墜入愛河，陳嘉欣意外懷孕，和王析翊很快步入婚姻殿堂，只是，婚後沒多久，陳嘉欣意外流產，之後遺憾分手，開播就先虐。

邢昭林在劇裡不斷被提醒，「從一個男人怎麼對待一個女人，就能看出一個人的為人。」他形容自己「冷血」，但也坦言自己會心痛、害怕，透露自己後悔做了分手決定，含著淚對女方喊：「我們一起走過的路太短，留下的遺憾太長，能不能再讓我拉著妳，往前走！」

有趣的是邢昭林、梁潔在《雙》劇受封為「坦誠夫婦」、《你》劇則被網友暱稱是「心儀夫婦」，但兩人愛情看似浪漫，卻波折不斷，劇中邢昭林面對女方懷孕，被未來岳母逼問該怎麼負責，甚至打電話給邢昭林奶奶（劉雪華飾）興師問罪，沒想到劉雪華卻開心地說：「當然負責！」語畢後還狂笑不已，似乎對於能抱曾孫感到高興。

該劇同時也發布主題曲MV，宣布邀請丁噹演唱主題曲《命中注定》，一句「只有你懂，我沒棄守；命中注定，我不會躲。」唱出男女主角命定的甜與虐。《你是我的命中注定》6月5日晚上八點騰訊視頻海外版WeTV全網獨家首播。

(中時 )