行政院長蘇貞昌今（4）日在行政院會表示，「振興三倍券」即將上路，請各部會第一時間做好前置作業，事先評估作好沙盤推演，同時完善國內旅遊相關設施，提升國旅市場境界，將原本每年高達1700多萬的出國旅遊人次引導到國旅市場，達到振興經濟目的。

蘇貞昌指出，「振興三倍券」7月1日起開放超商預購或綁定數位支付、7月15日起可直接到郵局購買。請各部會在正式開放預購前，在第一時間做好前置作業，提前盤點規畫並準備教育，讓第一線同仁能完全了解所有可能產生情況、Q＆A等。

蘇貞昌表示，台灣新冠肺炎疫情趨穩，但國外疫情仍嚴峻，將採取「國境風險嚴管、國內鬆綁」原則，也是將過去每年1700多萬的出國旅遊人次引導進國旅的最好時機，請業管相關部會務必做好環境整頓，並鼓勵各部會轄下公私立機構員工規畫國旅。

蘇貞昌指出，目前各商圈、夜市、旅店、民宿、旅遊場所、休閒運動等業者，均針對振興三倍券規畫加碼，請各部會鼓勵業者配合，以帶動內需市場。同時，也聆聽社會各界對三倍券的批評指教靈活調整，有道理、符合立意、使民眾更便利的做法均可研議採納。

(時報資訊)