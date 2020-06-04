美股持續反彈，四大指數全跳漲，脫離5月箱型整理格局的台股周四開報11373.94點，續漲53.78點，輕鬆登上11400關，一度上漲逾百點，觸及11425.42點之3月6日以來3個月高點，但隨後中美煙硝味染及美股期貨盤翻黑走疲，股王、鴻海等權值電子股同步無力，大盤漲幅收縮、10400失之交臂，所幸台積電撐盤，各類股均不遜色，終場收漲73.07點或0.65%，報11393.23點，成交金額2021.29億元，連續4天站穩年線約11014點之上。今日外資(不含外資自營商)買超44.8349億元，投信買超17.3188億元，自營商買超7.0623億元，三大法人買超69.21億元。外資6月來連4日買超392.83億元，今年以來共賣超6234.35億元。

補貼加持下，汽車、電動車族群催油門，裕隆(2201)收鎖漲停，汽車股英利-KY(2239)、中華(2204)、廣華-KY(1338)等同場飆速。車用相關個股智伸科(4551)、康普(4739)、劍麟(2228)、健和興(3003)、和大(1536)、宇隆(2233)、皇田等均持續發熱，汽車類股指數收漲1.22%。被動元件龍頭國巨(2327)利多挾量收漲2.17%，華新科(2492)強勢收漲5.91%，奇力新(2456)、禾伸堂(3026)亦跟風上揚，以及醫療應用出貨增的楠梓電(2316)衝上漲停，聯茂(6213)、騰輝-KY(6672)盤中股價也連袂走高，電子零件股指收漲1.11%，汽車、電子零件漲幅分別名列上市類股第二、五。冠軍漲幅則是玻陶股，由股東會預熱的台玻(1802)漲停領軍，該股指收漲7.65%、強登5日均線。而資策會估台灣今年IC封測產值將微幅成長，IC設計由外資首評就說讚上看435元的世芯-KY(3661)領騎，以及5月營收登頂的立積(4968)、打進英特爾5G基地台供應鏈的系微衝上漲停、開盤即強勢完成填息的信驊，和譜瑞-KY(4966)、笙科(5272)、杰力(5299)、愛普(6531)等多軍雄起，助攻半導體類股收漲1.19%，成為漲幅第三。生醫股的和康生(1783)新品成功搶灘東南亞，開盤直奔漲停，偕同國光生(4142)、科妍(1786)、喬山(1736)，生醫類股指數收漲1.19%，登漲幅第四。ODM廠英業達(2356)、廣達(2382)、緯穎(6669)，和伺服器業務狂飆的受惠股技嘉(2376)、華擎(3515)集體發功走強。三倍券概念股持續超前慶賀，美食-KY(2723)、國賓(2704)、統一(1216)、愛之味(1217)等笑嘻嘻。訂單Q3重返手中的紡織股也翻身股漲，聚隆(1466)、三洋紡(1472)雙雙漲停，嘉裕(1417)、聚陽(1477)、廣越(4438)、儒鴻(1476)、新纖(1409)等亦股價臉紅紅。類股多方點火，電子股、金融股亦收漲0.92%、0.11%，僅造紙、水泥、光電、化工、電子通路表現黯淡收黑。而權值股方面，外資連3日買超的台積電(2330)穩步前行、相對穩盤，股價連日站上300元 市值攀至7.93兆元，終場漲1.66%至306元，收在當日最高點。股王大立光(3008)開高走低、緩步拉回翻黑，尾盤跌勢加劇，收跌0.7%至4240元；鴻海(2317)同樣開高走低，惟午後成功重返紅盤上，收漲0.38%至78.4元；玉晶光(3406)收跌0.88%、群創(3481)漲0.99%、友達(2409)跌1.39%、聯電(2303)漲0.62%、聯發科(2454)持平、台塑(1301)漲0.81%、璟德漲8.13%。財報或展望利多，精測、晶碩(6491)漲停攻頂；鈊象一度突破600元關。

5日RSI為86.08，10日RSI為74.06。9日K值為88.91，9日D值為80.05。20日乖離率為3.88。在外資六月份開始正式回流，連買4天，市場對於歐美疫情趨緩，後續經濟復甦看法正向下，短多態勢明確。亞洲投顧分析師蘇建豐表示，大盤原本就是多方趨勢，只要沒跌破下方支撐10130點，都是多方控盤。台股已回補3月9日跳空上緣缺口11310點，周四開高整理，但是上方累積許多籌碼，預期短期可能量縮整理，累積向上攻擊的能量，下一個目標是2月24日跳空缺口11661點，仍有約270點左右的空間。品豐大中華投顧總經理則表示，大盤順利突破半年線11100點壓力，下波壓力應在11495點附近，看好驚驚漲的資金行情，可留意獲利佳或營收佳個股股價迅速反應，代表人氣仍強。

(時報資訊)