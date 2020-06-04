行政院長蘇貞昌今（4）日在行政院會表示，隨著畢業季到來，勞動部再次盤點「應屆畢業青年就業措施」，預計將投入66億元，照顧19萬名初次求職的青年朋友，請勞動部落實推動，展現執行力，協助青年順利進入就業市場。

勞動部表示，2020年預計將有28萬名大專青年應屆畢業，扣除8萬人規畫繼續求學、準備升學及服兵役，1萬人成為公務人員或回鄉務農，預計將有19萬人將初次求職。因應疫情影響及畢業季到來，研擬推動「應屆畢業青年就業措施」。

勞動部指出，將透過衝就業、練專長、興僱用3大策略，推動青年就業獎勵計畫、特定行業就業獎勵、產業新尖兵計畫、青年就業旗艦計畫、僱用青年獎助計畫等5項措施，自6月中旬起陸續啟動，以協助應屆畢業青年朋友順利就業。

「衝就業」預計合計服務11萬人、經費26億元，包括「青年就業獎勵計畫」鼓勵應屆畢業青年儘速穩定就業，持續半年獎勵最高3萬元。「特定行業就業獎勵」針對願意到特定製造業、照顧服務業及營造業等行業工作青年，持續就業18個月給予獎勵最高10.8萬元。

「練專長」預計服務3萬人、預算9億元，將透過推動「產業新尖兵計畫」，提供職業訓練及補助訓練費用最高10萬元，並提供參訓青年學習獎勵金最高9.6萬元，以提升職場競爭力。

「興僱用」則預計服務5萬人、預算31億元，包括「青年就業旗艦計畫」加碼補助企業提供做中學機會，最高補助10.8萬元。而「僱用青年獎助計畫」則鼓勵企業僱用青年，最高補助8萬元。

(時報資訊)