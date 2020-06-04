萬姓男子去年遭元配抓姦在床，與小三、小四一起挨告。想起多年前透過友人認識自稱檢察官的李姓男子。花了51萬請李男打官司。後來發現李不斷推脫，才驚覺遭騙。桃園地檢署偵結後，依詐欺起訴，並請求從重量刑。

42歲李姓男子在十多年前，常對陳姓同事吹噓父親是退休法官、姐姐是在職法官、弟弟是檢察官。後來乾脆稱自己考上司法官特考，在新北地檢署擔任檢察官。2002年陳因為妨害公務案件遭警方逮捕，李還稱自己是檢察官，與員警對話。陳最後遭處拘役10天，李男還稱該案承辦檢察官是他學長，「10天很輕。」

因此陳姓同事對於李男是檢察官深信不疑，有次李與陳及萬姓男子在KTV唱歌時，還跟萬男介紹李是檢察官。去年萬姓男子和張姓女子在新北1間溫泉飯店開房間時，遭到元配抓姦在床，元配還買下飯店床單、寢具作為證據。並對萬男、小三、小四提告。

萬男想起李姓男子自稱檢察官，因此和小三、小四找來李男，請求法律協助。李男居然佯稱自己已經調到桃園地檢署，且姐姐開律師事務所，可以協助打官司，並以1人15萬元為費用，一口氣騙了45萬。

後來張姓小三前往台北地方法院新店簡易庭開庭時，李還以律師名義提出委任狀，又跟張女稱這不在委任案件範圍，要了6萬元。不過萬男多次聯絡李時，都遭李以開庭、值班、住院等理由推託。還稱「狀紙我跟律師星期日晚上擬很晚」、「訴狀已在處理中，明後天即可遞狀。」

不過萬男因為想看卷宗，也想與委任律師見面，但李一直不肯。萬因此和小三、小四打算解除委任關係並退款，才驚覺李男根本不是檢察官，憤而提告。檢方認為，李男行為恣意偽造檢察官身分，也導致萬男無法及時得到律師協助，紊亂司法制度，嚴重損壞司法機關公信力及影響當事人權益，請從重量刑。

(中時 )