行政院長蘇貞昌宣布「振興三倍券」，許多民眾怒喊複雜，更質疑為何不發放現金。此外。總統蔡英文2008年時任民進黨主席時，抨擊前總統馬英九發行的消費券，當時蔡說消費券有點像政府跟媒體一起炒作出來的這種興奮感，「在使用這個消費券，大家都花完以後，對經濟的貢獻在哪裡？」引來諸多議論。

蔡英文2008年對當時馬政府推出的消費券大肆批評，如今被翻出！對此，國民黨三問蘇揆，是否認同蔡總統當年對消費券的批評？振興券衍生的各項問題與當年蔡質疑的有何不同？為何不採取蔡英文所言「發放現金，更加快速有效」來振興經濟？國民黨也請「蔡英文主席」依當年的標準，要求「蔡政府」直接發現金紓困，更加快速有效。

2008年馬政府推出的消費券引來綠營圍剿，如今看來格外諷刺。當時時任民進黨主席的蔡英文表示，消費券有點像政府跟媒體一起炒作出來的興奮感，若大家覺得像煙火一樣，快樂一陣子也可以，但是是蠻貴的，在使用這個消費券，大家都花完以後，對經濟的貢獻在哪裡？

2008年時任民進黨立委的蔡煌瑯更直言消費券「註定會失敗」。他說若光是要從國庫搬錢來發消費券的話，要這樣的馬劉政府幹什麼？也不用劉兆玄來當院長，他就很會當院長了。他說投開票所前面，排隊在領消費券，跟民國五六十年前，排隊領麵粉的狀況都一模一樣。時任民進黨立委的潘孟安當時則要求直接發放現金，他說以目前消費券3600的額度，如果印刷成本節省起來的話，最少每一個人可以領到3800到4000元。時任民進黨立委的賴清德則表示，民眾拿到現金才有辦法做其他的應用，好比學費。他認為政府應該要從善如流，籲最有效、具體、簡單、方便，馬上可以做的退稅方案，不要死鴨子嘴硬。

(中時電子報)