培證英雄本週五(6/5)將坐鎮主場與LG雙子進行三連戰，本季培證英雄表現起伏雖大，但主場作戰能力遠優於客場，其主場戰績8勝4敗僅次於NC恐龍；來訪的LG雙子本季投打戰力穩定，戰績始終保持在前段班，上週客場6連戰更打出5勝1敗的佳績。今天筆者將從兩隊本季戰力表現進行分析，找出最有把握的投注標的。

LG雙子本季得點圈把握度極高，由蔡銀成、金旼成及拉莫斯(Roberto Ramos)組成的中心打線擁有出色的打點能力，其團隊得點圈打擊率(BA/RISP)3成29高居聯盟第二，搭配第二棒老將金賢洙高達4成36的上壘率，源源不絕的火力給予對手極大威脅性。LG雙子先發投手群雖然沒有特別突出的表現，但鄭佑永及李祥圭兩位牛棚主力壓制力十足，自責分率皆在1.50以下，出色的後援戰力往往能將打線攻下的城池穩穩守住。本季LG雙子在6局結束時取得領先，最終贏得比賽的機率高達9成2(11勝1敗)，因此對手若無法在比賽前半段取得領先，待LG雙子的鐵牛陣出場後，要再翻盤是難上加難。

培證英雄上季攻佔多項團隊進攻數據榜首，榮獲打點王的洋砲桑茲(Jerry Sands)及朴炳鎬合力貢獻61發全壘打，是培證英雄兩大主砲。本季培證英雄進攻不若上季，桑茲被阪神虎高薪挖角後，補進的工具人洋將莫特(Taylor Motter)表現不符期待，打擊率僅有1成14，上週六已遭到球團解約，而朴炳鎬本季雖有6發全壘打，但打擊率僅有2成28，出賽25場就吞了35次三振，打擊狀況仍有待提升。投手方面，先發輪值僅有洋投喬基奇與崔原態表現較穩定，其餘投手無法給予球隊安定感，牛棚更常提著汽油桶上來救火，本季已有5次救援失敗紀錄，團隊自責分率高達4.60。即便團隊打擊火力近期復甦，但投手戰力不振讓培證英雄勝率始終只能在5成左右徘徊。

先發投手預測及本季成績

培證英雄主戰捕手朴東原及男神李政厚近況火熱，團隊打擊狀況與LG雙子不相上下，因此投手將是決定系列賽勝負的關鍵，培證英雄不僅先發投手壓制力不足，牛棚戰力也不如LG雙子穩定，要在主場拿下這個系列賽難度不小。筆者看好投打較均衡的LG雙子將贏得系列賽，而LG雙子本季作客的讓分玩法過盤率高達7成3，因此三場賽事都推薦「讓分玩法-LG雙子勝」。

(中時電子報)