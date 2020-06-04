朱真楷／台北報導

行政院長蘇貞昌宣稱300億的三倍券，將在乘數效果下創造千億效益。如今，立院法制局提出報告指出，此次振興券與當年馬政府的消費券，都有政府補貼的部分；在經濟低迷時，政府突然給筆小錢，是會增加消費，還是只會用於替代消費？當大環境不好，民眾花費本就保守，「不宜過度期待促進經濟之乘數效果」。

換言之，蘇貞昌與經濟部長沈榮津在提出這套神奇振興方案後，一度讓國民黨鼓勵角逐諾貝爾獎提名，畢竟政府若能靠著商家打折、再打折的減少獲利手段，加上讓老百姓限制、再限制的使用通路，就可讓300億製造出1千億，確實很有機會奪下諾貝爾獎。但如今，隨著國家最高民意機關的法制局提出這份報告，蘇貞昌與沈榮津恐怕要失望了。

在研究3個月後，蘇貞昌於前天公布振興方案，要讓民眾花1千元，購買3千元的抵用券，雖然對民眾而言只獲得2倍，但該振興方案仍稱為「三倍券」。陪同登場的經濟部長沈榮津表示，預計會帶動700億實質消費，配合店家加碼折扣，有機會創造1千億效益。

在政策宣布後，立法院法制局也火速提出分析報告，並提出4項建議，分別是「不宜過度期待促進經濟之乘數效果」、「應儘速發放，不應有使用期限」、「領取或使用振興券方式應更彈性」，及「應加強宣導政策內容與通盤規劃配套措施」。

針對行政院宣稱的乘數效果，該報告指出，2009年消費券政策被質疑成效不彰，主因在於替代效果偏高，也就是民眾大多將消費券用在日常支出，並沒有因為有消費券就購買較貴、較多商品，造成對經濟成長的貢獻未如預期。

報告指出，此次的振興券，雖與消費券發放方式不同，但其中仍有政府補貼的部分。值得思考的是，人民的消費習慣並未改變，在經濟低迷，景氣看淡時，政府突然給筆小錢，是會增加消費，去花「原本不會花的消費項目」？還是會替代消費？

報告強調，在整體大環境不好的狀況下，民眾花費本就相對保守，乘數效果自然遠不如預期。因此，促進經濟之乘數效果會發揮多少，仍宜審慎保守以觀。

針對振興券使用期限是從今年7月15起，到今年12月31日為止，該報告指出，隨疫情趨緩，且7月暑假為旅遊旺季，民眾若能在6月領取振興券，就能早日安排訂房、規劃行程，對受疫情嚴重影響的旅宿、餐飲等行業，應是及時雨，因此「振興券宜早不宜遲」。

值得注意的是，該報告進一步說，「實體振興券為民眾支付現金所得，亦不宜有使用期限之限制。」

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(中時 )