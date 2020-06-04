國內嚴重傳染性肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心已逐步放寬相關防疫規範，立榮航空配合交通部、衛福部及旅行公會全國聯合會共同宣布推出的「防疫踩線 從心啟動」，推動旅遊從國旅開始，6月開始由台灣飛往各離島航線大幅增加航班。

立榮航空表示，隨著國內疫情逐漸趨緩，國內線整體運能在4月觸底，5月開始回溫，6月將依市場需求再增加航班以及放大機型，將達32萬個座位數，規劃7月份也會進一步增加運能，座位數將達歷史高峰近50萬，以符合市場需求。

立榮航空進一步分析，目前市場需求以澎湖及馬祖航線最為熱絡，6月澎湖航線加班及放大A321機型，較去年同期增加近1.8萬個座位數；馬祖航線加班後亦較去年增加1.7萬個座位數，其他航線會依市場需求做適度調整。

立榮航空特別呼籲，為打造安心旅遊環境，除了機場與航空公司的防疫措施，敬請旅客於搭機時依照規範戴口罩、配合量測體溫等防疫措施，最新航班異動訊息，敬請旅客至立榮航空官網www.uniair.com.tw或立榮航空App查詢。

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