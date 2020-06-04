體育署運動年曆認證賽事「2020晨禎盃羽球公開賽」，今年預訂8/29登場，自6/10起至7/10開放企業組團報名，上限為64隊，報名費將全數捐贈給台中十方啟能中心。晨禎營造總經理王水樹表示，今年首度使用英文賽事名稱「 TrueDreams Open」，期待每位選手都能築夢成真，挑戰自己的理想佳績。

晨禎營造推動「讀書、運動、作公益」的企業文化，不僅獲得體育署運動企業認證的肯定，也希望企業界一起來推動員工運動，在這樣的動念下舉辦晨禎盃羽球公開賽。連續3年的賽事，定位為企業（機關）團體賽事，須以正式員工組隊參賽，在球友間話題十足，吸引全國各地的單位報名。

優勝隊伍總獎金6萬6千元外，賽事延續第二屆的特色，設置晉級獎，如果止步複賽、16強、8強，主辦單位也會致贈獎項，鼓勵參賽隊伍都能全力以赴、享受築夢成真的過程。

「晨禎營造去年雖然敗給了台塑企業，止步16強，但我們享受比賽過程，也是很愉快的賽事體驗」，王水樹表示，「我們希望不只是照顧到菁英選手，也能讓像我們一樣的素人球友，可以在優質的賽事服務中，享受緊張又興奮的競賽氛圍，挑戰自己的理想佳績。TrueDreams, Living True.」

中華羽球協會副秘書長林怡男表示，透過企業團體賽，讓民眾拿起球拍親身參與羽球賽事，而不再只是從戴姿穎、周天成這些頂尖選手的新聞中接觸羽球，一定能大幅提升羽球風氣和實力，期待有更多企業支持台灣的羽球運動。

值得一提的是，受疫情影響，台中十方啟能中心取消原定的愛心園遊會活動，將於6/30前辦理園遊券退款，嚴重衝擊公益募款，也使這個長期致力早期療育和多重障礙者的公益團體，比平時更需要各界關注與捐贈。

晨禎盃羽球公開賽今年仍將賽事報名費全額捐助十方啟能中心，「結合運動與公益，透過賽事報名費的捐贈，希望能讓各界隊伍、選手認識十方啟能中心、幫助十方」，王水樹說：「我們是以各參賽單位的名義捐贈，晨禎盃羽球賽只是起一個拋磚引玉的效果，希望能形成善的循環。」

十方啟能中心自民國76年成立迄今，長期推動推動智能障礙青少年啟智教育及啟能訓練，使其有自力更生能力回歸社會，目前照顧八十多名心智障礙者。然而受疫情衝擊，執行長魏振豐表示，今年捐款收入預估減少三成以上，個案對象的家庭經濟狀況也都受到衝擊，中心的營運備感辛苦。

2020晨禎盃，將於8月29日開打，報名日期從6/10起至7/10止，報名上限為64隊，報名費將全數捐贈給十方啟能中心，每隊只要2000元就能運動做公益，歡迎各界組隊報名。

(工商 )