中國大陸市場解封、復工，台商建材廠營運可望漸回溫；金屬鋼架廠崇佑-KY(5543)、塗裝木皮板科定(6655)、石塑地板廠美吉吉-KY(8466)指出，5月營運都會開始回溫比4月成長，預期，第二季會是今年營運谷底。法人估，下半年表現會比上半年有2位數成長。

崇佑超過8成的營收來自中國大陸；科定2019年營收中，60%來自中國大陸，40%則是台灣市場貢獻。

隨著大陸疫情趨緩，當地基建及民間建築工程復工，崇佑指出，陸續取得大陸機場、捷運、科技及醫療院所無塵室訂單，5、6月的營運就逐漸恢復正常，下半年在大陸當地及台灣市場的貢獻加持，營收獲利都會比上半年有大幅度的成長。

科定今年首季受到疫情干擾，出現2千萬元的單季虧損；科定指出，主要是受到疫情的影響，第二季在大陸市場陸續復工、解封後，4月的營運已補足首季的虧損。

目前在大陸市場有52家直營店的科定表示，今年以來雖受疫情封城因素，造成短暫需求減少，但根據統計，中國大陸每年還有上千億元的內裝修市場商機，預期，到年底，營運會逐漸恢復成長動能。

美吉吉2019年營收中，中國大陸地區占了11.97%；今年第一季，受到新冠肺炎疫情影響，大陸停工、封城，營占比降低到6.37%。

5月合併營收2.4億元，已較4月成長1%；美吉吉指出，5月營收較上月成長，主要來自中國自有品牌業務銷售逐步回穩。

(工商 )