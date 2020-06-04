韋禮安2日在「半熟大人 I wrote a song for You」直播演唱會上獻唱〈不用告訴我〉、〈貓咪共和國〉等新歌，並接受節目安排的殘酷二選一考驗遊戲，問到「一輩子唱歌走音」VS.「一輩子找不到喜歡的女朋友」擇其一時，他選擇「一輩子找不到喜歡的女朋友」的理由竟是「找到喜歡的老婆就好啦」，身為學霸的韋禮安反應超快，線上粉絲狂讚「本尊好聰明」。

韋禮安為新專輯《Sounds of My Life》一連舉辦15場「禮上網來」音樂會，前晚最後一站吸引不少工作人員同樂，韋禮安笑說，「你們上週末有看五月天的演唱會嗎？現場都沒有人耶，我今天比五月天幸運，台下有很多人！」他這次巡迴礙於新冠肺炎疫情影響，與粉絲現場近距離面對面演出的場次僅第12站的敦南誠品，令不少歌迷直呼聽不過癮；據了解，有鑑於疫情趨緩、聚會人數限制放寬，韋禮安所屬的唱片團隊近日已著手討論增辦活動，之後有望舉辦現場演唱會。

畢業季即將到來，今年受到疫情影響，大專院校縮小實體畢業典禮的規模，社群論壇Dcard同時推出「線上畢典」，邀請韋禮安分享當他在22到30歲、處於青澀與成熟之間「半熟大人」時的心路歷程；韋禮安表示自己從高中時代開始寫歌，但要不要成為歌手，其實一直到比完賽內心都還在猶豫，「很感謝我現在的企劃白眼俠，那時候雖然我拿下比賽冠軍，但覺得自己不夠厲害、還沒準備好，他當時對我說『沒有人是準備好的』，多虧了他這句話，我才決定踏入演藝圈，成為一個歌手」；韋禮安想對所有畢業生說：「在人生碰上選擇時，都不要害怕，因為你做任何決定都是對的，沒有錯的決定。」

前晚一小時直播節目，韋禮安以吉他自彈自唱，獻唱新歌並接受點歌，其中包括〈女孩〉及〈慢慢等〉等經典曲，讓歌迷大飽耳福；近來為宣傳跑遍大大小小通告的他，截至目前已上超過80個通告，還不包括拍MV及錄ID等工作，且宣傳期預計持續到月底，滿檔行程考驗他的體力，但也看得出，韋禮安非常重視這張相隔四年再出發的新作品。

韋禮安前晚舉辦最後一場巡迴音樂會。（Dcard提供）

(中時 )