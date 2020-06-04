蕭秉治近期頻頻在社群軟體分享新專輯進度，也難得與愛犬「豬血糕」（糕妹）合體拍攝「糕秉Woo」系列影片，大受歡迎。其實他小時候非常怕狗，是因為過去曾有段低潮期，非常需要陪伴，看到朋友跟寵物很親近的模樣，讓他非常羨慕，才起心動念決定養狗，他透露與「糕妹」第一次見面，是在內湖的一家收容中心，初次見到「糕妹」就覺得牠特別活潑，因此很快就決定把牠帶回家。

蕭秉治是「寵溺型」的主人，「我不太會罵牠，訓練的部分其實就是一些基本的吃喝拉撒和握手坐下。」只希望牠快快樂樂長大就好，而在一起生活後，他房間裡多了「糕妹」的床位，還有永遠掃不完的狗毛，他心境上也產生極大變化，「就是比較不會像以前一樣那麼衝動，會想著家裡還有一隻小狗等著我回家。」而這些日常生活，也成為他創作的泉源。

而3歲的米克斯「糕妹」，非常活潑好動，最讓蕭秉治生氣的是，三天兩頭就把傢俱啃壞，是十足的破壞王，蕭秉治說「糕妹」彷彿有用不完的體力，雖然是個小惡魔但也善解人意，每當他心情不好時：「牠都能很快感覺到，然後走到我旁邊靜靜陪著我，我一回家就會開始瘋狂熱情的討抱抱。」有了這麼可愛的毛小孩，他也會多待在家裡，互相陪伴彼此。

蕭秉治原本規劃3月赴洛杉磯寫歌、創作新專輯，但被疫情打亂計劃，「洛杉磯行的部份，本來機票訂了、車子都租好了、民宿也訂好了，甚至也租了樂器…，但為了防疫，只能乖乖待在台北。」盼望疫情穩定後，大家都能盡快回到原本的生活軌道上，他也預告：「目前專輯進度3首歌，有點慢，但至少是一步一步踏實地往前」，他將在蕭秉治新開的YouTube頻道，推出「秉治’s VLOG」，私下也是吃貨的他，將透過「秉治’s VLOG」（https://bit.ly/YTXiao）和大家分享美食及生活紀錄。

蕭秉治和愛犬豬血糕互動「糕秉Woo」深受歌迷喜歡（相信音樂提供）

蕭秉治和愛犬豬血糕互動「糕秉Woo」深受歌迷喜歡（相信音樂提供）

蕭秉治和愛犬豬血糕互動「糕秉Woo」深受歌迷喜歡（相信音樂提供）

愛犬陪伴蕭秉治創作。（相信音樂提供）

(中時 )