德甲5月中復賽後，至今已進行4輪，拜仁慕尼黑是唯一4戰全勝的隊伍，更在與多特蒙德的冠軍前哨戰中，憑藉基米希（Joshua Kimmich）禁區邊緣的精準吊射破網，作客1：0氣走大黃蜂，將領先差距由4分擴大為7分，在剩下最後5輪比賽的情況下，有極大機會可以提前完成再創新高的德甲8連霸紀錄。

拜仁在德甲停工前正處於本賽季高峰，11輪比賽10勝1和，雖然被新冠肺炎疫情打亂了奪冠計劃，但復賽後拜仁仍維持在高峰不墜，4輪比賽總共攻進13球只失2球，其中3場比賽完封對手，3場比賽贏對手2球或以上，唯一能給與拜仁威脅的就只有多特蒙德，但擁有挪威神鋒哈蘭德（Erling Haaland）的多特在主場也無法攻破拜仁大門，只能目送對手帶著勝利揚長而去。

拜仁的波蘭進球王萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），在德甲停賽前已有25球進帳獨居第一，復賽後依然腳風大順，4輪比賽收獲4個進球，繼續以4球差距領先RB萊比錫的本土前鋒維爾納（Timo Werner）。此外，拜仁遍地射手，人人能進球，復賽期間就連兩名邊後衛戴維斯（Alphonso Davies）與帕瓦（Benjamin Pavard）都各進2球、找回進球感覺的穆勒（Thomas Müller）、和中場組織好手葛雷茲卡（Leon Goretzka）也有進帳。拜仁在去年11月由助理教練弗利克（Hans-Dieter Flick）接手後，加強高位逼搶戰術，減輕後防的防守壓力，也讓進攻表現立竿見影。

拜仁本週將迎來另一個挑戰，作客對壘排名第5、仍在努力爭取歐洲冠軍聯賽參賽資格的「藥廠」勒沃庫森。藥廠復賽後戰績3勝1敗，加上停賽前的近績則是7勝1和1敗，雖然在主場1：4不敵沃夫斯堡，但也在客場3：1擊退排名第4的慕森加柏。藥廠良好的近況得益於近期炙手可熱的年輕小將哈維茲（Kai Havertz），這名年僅20歲的德國中場在復賽後改踢中鋒屢屢建功，近4輪比賽進5球！德甲生涯已攻進35球，打破名宿費舍爾（Klaus Fischer）保持的德甲史上21歲以下球員進球紀錄。這4輪比賽只要哈維茲有進球藥廠必勝，相信拜仁肯定會對他嚴加看管。

綜合兩隊的近況，預期將是一場精彩的對攻戰，雙方都取得進球的機會很大，拜仁甚至有可能獨力完成大分。因此主推總分2.5球大，也可小試客隊拜仁的正確進球數3球或以上。

(中時電子報)