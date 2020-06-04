美國總統川普被爆出上月29日緊急躲進地下碉堡避難，以防白宮外圍的示威衝突進一步升級，對此，川普3日終於正面回應，他坦承當天曾進入碉堡，不過目的是為了「視察」，而非「避難」，更強調只進去「一下下」，非媒體報導的1小時。

美國總統川普被爆出上月29日緊急躲進地下碉堡避難，以防白宮外圍的示威衝突進一步升級，對此，川普昨（3）日終於正面回應，他坦承當天曾進入碉堡，不過目的是為了「視察」，而非「避難」，更強調只進去「一下下」，非媒體報導的1小時。

非裔男子遭白人警察壓頸喪命，引爆全美各地示威抗議，自上月29日晚間起，白宮外圍也開始聚集示威、抗議人士。當晚，警民發生推擠，導致白宮短暫關閉，《紐約時報》（New York Times）以及美國有線電視新聞網（CNN）後續更引述消息人士說法，指出在特勤局人員建議下，川普曾「匆忙」躲進白宮地下碉堡避難，時間約達1小時，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）以及14歲兒子拜倫（Barron Trump）也隨行。

CNN報導，川普昨日接受福斯新聞廣播節目「Brian Kilmeade Show」專訪時，坦承29日當天確實有進去地下碉堡，不過只在那裡待「一小段時間」，目的主要是去「視察」，更強調自己是在白天去的，並不是示威者在他家門口抗爭時去的。

川普更在節目中爆料，自己先前就已經造訪過幾次這座碉堡，強調主要是去了解一下那個「空間」，而不是保護自己免於受到傷害。

美媒報導川普躲入地下碉堡後，美國網友在推特上狂酸他是「碉堡男孩」，消息人士透露，川普對此相當火大，因為這讓他看起來很「懦弱」，像是「被家門外的示威群眾嚇到了」，因此促成他1日傍晚步出白宮，前往聖約翰教堂（St John's Church）拍照。

針對警方為了讓他順利拍照，而對現場和平示威人士發射閃光彈等化學噴霧以驅 趕他們，川普昨日澄清自己事先並不知道警方有清場，「當我說去教堂時，他們只回應，『是的，長官，我們會去教堂』」，「沒人告訴我。」

(中時電子報)