Apple、丫頭4日錄衛視中文台《一袋女王》，Apple談到好友丫頭、大牙近日都升格當幸福人妻，她與最帥牙醫趙國翔交往穩定，兩人交往以結婚為前提，她笑稱自己跟男友是當天丫頭求婚場唯二不知情的人，「夏和熙說我很容易露餡，所以建議王惟立（丫頭老公）不要事先跟我們說。」丫頭笑回：「她當天哭到我以為她也被求婚。」Apple笑稱王惟立做太好，「趙醫生是得失心蠻重的人，會覺得不能輸。」

Apple、瑤瑤姊妹近日找男友幫媽媽慶生，一家人相處融洽。Apple好友紛紛步入婚姻，趙國翔是否有求婚徵兆？她笑說：「他有問過我，想要很多人熱鬧的還是小型的？我喜歡小型，若人很多當天穿很醜，我可能會不想答應，最重要是很怕麻煩大家。」她笑稱至今當過三四次求婚大部隊，有次一群人躲在電影院的機房，陪朋友求婚，熱到大家快暈倒。

Apple、瑤瑤姊妹兩對情侶為媽媽慶生。（摘自臉書）

婚後是否怕跟婆婆住，Apple完全沒在怕，「趙媽媽很可愛，以前見交往過的男友媽媽，都會很緊張，趙媽媽完全不會，一見面就說是我的粉絲，我們還一起包水餃。」丫頭現在則與老公積極找尋新房中，兩人目前住同棟當鄰居。

(中時 )