梅根終於打破沉默 力挺「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）活動

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日因白人警察壓頸死亡，錄影瘋傳後，引發全美各地抗議不斷。儘管美國總統川普威脅動武，但民眾仍持續示威，要求司法正義。

事發超過1星期，人在美國洛杉磯的薩塞克斯公爵夫人梅根終於打破沉默，出面支持「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）活動。

據《太陽報》（The Sun）和《哈囉！》（Hello！）雜誌4日報導，梅根在致母校「天主教聖心中學」（Catholic Immaculate Heart High School and Middle School）2020年畢業學妹的錄影中說，

「妳們將以愛領導，以惻隱之心領導，妳們將運用自己的聲音。妳們將以有生以來比從前更強大的方式，來運用自己的聲音，因為妳們多數已滿18歲，或是即將滿18歲，妳們將會投票。」

(中時電子報)