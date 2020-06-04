新北市政府將於六月十三日、十四日，接連兩天在三重大都會公園旁觀光市集南側停車場，舉辦「青春電影YA！」露天汽車電影院。市長侯友宜表示，電影業在疫情期間受到嚴重衝擊，隨著疫情趨緩，為了帶動產業快速復甦，希望以新型態安全生活模式思維，推出露天汽車電影院，讓民眾用不同的方式欣賞電影。

侯友宜說，汽車電影院選在三重觀光市集，是希望結合五月底剛啟用的新北大都會公園「世界最大堤坡樂園」設施，民眾白天可以到公園遊憩、下午逛胖卡市集、晚上享受在星空下看電影的樂趣，度過愉快的周末夜晚。

經發局表示，露天電影院有別於僅單純DVD授權的公播，技術部分由秀泰及新光影城提供全套影城完整放映設備，音響部分更是比照跨年演唱會等級的身歷聲系統，超越一般戶外播映規格，讓民眾在車內就能體驗頂級電影院的效果。電影部份有華映娛樂跟CATCHPLAY提供正版授權DCP電影拷貝，將電影院的高畫質內容原汁原味呈現。

經發局指出，六月十三日首場放映藍正龍首次執導的國片「傻傻愛你，傻傻愛我」。六月十四日則是新北市獨家搶先首映，睽違二十七年的經典鉅作「射鵰英雄傳之東成西就」；活動現場也將接力播放下半年強檔國片的精采預告。

活動於六月五日中午十二點起開放線上報名，活動兩天各限量一百台汽車入場，考量環保及減碳愛地球，採用汽車不發動的觀影形式。

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(中時電子報)