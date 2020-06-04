行政院長蘇貞昌2日正式宣布推出讓每人可以1000元換3000元的「三倍券」，不過因其複雜的設計方案，引來許多民怨，也有許多人認為應該發現金。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，2008年底遇到世界金融海嘯，當時的馬英九政府為刺激經濟，想出消費券的方法，當時民進黨主席蔡英文多次公開反對，還說「發現金才真的能刺激經濟」。黃感嘆表示，2008年的「目標」，2020年全都忘了。

黃暐瀚在臉書指出，看到很多文章在談論，這次政府發的三倍券，比馬英九的消費券好多了，更有許多瘋狂分享文，告訴你這次為什麼不發「現金」。黃說他只淡淡的說一句：「發現金比較好，不是我黃暐瀚說的，是民進黨說的，是蔡總統說的」！

黃暐瀚提及，2008年底遇到世界金融海嘯，馬英九政府為了刺激經濟，想出消費券這個方法。當時民進黨主席蔡英文多次公開反對，蔡說「發現金才真的能刺激經濟」、「不要讓人民排隊去領」、「如何用最簡單的方式，把補助發到人民手上，是未來的目標」。黃感嘆表示，2008年的「目標」，2020年全都忘了，他說當年因為沒執政，所以目標只能放在心裡，掛在嘴上，執政的是國民黨。現在換民進黨執政了，這些目標，都可以名正言順的執行了，為什麼不了？為什麼縮了？為什麼突然大家都忘記了？

(中時電子報)