受惠於日圓走貶，以及經濟從新冠肺炎危機復甦的跡象，周四日股收盤創下逾3個月新高，惟獲利了結賣壓使漲勢失去部分動能。

日經225指數在漲跌間震盪後，終場上漲0.36%，收在22,695.74點，創下2月21日來新高。

美國5月民間就業衰退情勢較預期緩和，顯示隨著企業復工，美國的失業狀況已有所緩解，受此激勵，隔夜美股三大指數勁揚。

避險需求降溫，日圓匯率走軟，美元兌日圓匯率改寫兩個月新高，報109.10日圓。歐元兌日圓再創4個半月新高，報122.625日圓。日圓走貶令藍籌出口股受到青睞，豐田汽車收漲0.9%，索尼漲1.6%，村田製作所漲2.2%。

東證一部指數收漲0.30%，為1603.82點，創下2月26日來新高，33大類股漲多跌少。金融股走高，其中，保險股漲0.95%，銀行股漲0.78%，表現最佳。

NEC收漲3.8%，媒體報導英國政府已經與NEC及南韓三星電子討論5G網路設備供應議題，以尋求替代中國華為技術的選項。

(時報資訊)