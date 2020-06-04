迎接台灣7月5G開台，Sony Mobile今(4)日正式推出首款5G智慧型手機Xperia 1 II，搭載高通旗艦晶片Snapdragon865，在照相功能上也持續提升，三顆鏡頭皆為1200萬畫素，售價35990元，6月6日啟動早鳥預購。

Sony Mobile總經理林志遠表示，Sony透過影像、遊戲、行動通訊、音樂、電影等產品及服務引領創新未來，Sony在專業影像產品完整豐富、技術領導地位深植人心，隨著組織調整成立Sony Electronics Corp更代表持續在Mobile領域的投入整合與精進，Xperia 1 II是Sony傾力導入Alpha相機專業科技、螢幕科技、音效科技等專業技術，已是Sony專業影像設備的延伸到智慧手機的最新力作，同時具備高速5G連網能力，相信在5G時代更能讓Sony集團展現創意及科技的力量，帶來更多的感動，林志遠進一步表示，隨著台灣5G服務即將正式開通，Sony Mobile也進一步匯集集團技術與資源，相信在5G新世代中，Xperia 1 II為速度而生，將行動娛樂推向極致，為消費者的行動生活帶來嶄新突破。

Sony表示，Xperia 1 II在照相功能上持續提升，Xperia 1 II搭載最新研發的三鏡頭相機，三顆鏡頭皆為1200萬畫素，三鏡頭相機擁有來自Sony的Alpha相機頂尖科技及ZEISS蔡司光學技術，並加入3D iToF影像測距感測器，打造全球首創每秒20張自動對焦自動曝光高速連拍、透過每秒60次AF/AE追蹤計算，大幅提升對焦速度與準確性。

Xperia 1 II更將全方位行動娛樂體驗推向極致，搭載21:9 4K HDR OLED最高解析度規格螢幕，為全球首款擁有360 Reality Audio360度實境音效的智慧手機，搭載高通Snapdragon865 5G行動平台，結合高速傳輸能力，且Xperia 1 II同時支援WiFi6無線網路技術，還可以當作WiFi6的熱點進行分享，這可以說是Sony在5G新時代推出專業相機手機最新力作。

(時報資訊)