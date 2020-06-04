「海景第一排」正妹穿著白色比基尼，巨大車頭燈呼之欲出。（照片來源：PTT）

鄉民又下跪了！有網友在PTT表特版分享「海景第一排」美女照，只見照片中的妹子，只見一名長髮清純美女，穿著白色比基尼，在蔚藍大海邊，放送雪乳蜜桃臀，讓鄉民們忍不住下跪高喊：想一起聽海哭的聲音！

網友以「海景第一排」為標題在PTT表特版分享一組美女照，照片中的長髮正妹，穿著白色比基尼，大方放送巨大車頭燈；另2張背面照，更疑似脫掉上半身的bra，站在海邊建築物窗邊看海，渾圓蜜桃臀一覽無遺。另一張黑色薄紗正面照，深邃五官配上一張厭世臉，神似羅志祥前女友周揚青。

「海景第一排」正妹，背面照同樣誘人。（照片來源：PTT）

這組照片掀起鄉民們的暴動，紛紛激動回應：「想和她一起聽海哭的聲音」、「好性感的身材」、「夭壽讚」、「巨美」、「好正」、「求門」。

立即有鄉民搜出這名美女身分，她的微博id為「Aie73hek」，這組「海景第一排」照片，是在海南島三亞海邊拍的，而攝影師在微博也頗有名氣，是拍攝「童顏巨乳」出名的女攝影師「待安娜」。

「海景第一排」美女正面照，神似周揚青。（照片來源：PTT）

(中時電子報)