還要漲！美國原油庫存滑落，國際原油續升，國內汽柴油價依機制下可調有漲1.8至1.9元空間，但因為中油須遵守「亞鄰最低價」規則，在不能超過南韓牌價下，估計下周汽柴油漲幅每公升落在0.4至0.5元。這將是油價連六漲，實際漲幅則以中油最後公告為準。

如果汽油漲價0.5元，95無鉛汽油牌價每公升將升到21.9元，柴油漲0.4元，超級柴油牌價為17.8元，汽車進加油站加滿50公升油箱會多出25元。

國內95無鉛5月初只有17.6元，下周如果多出0.5元，每公升累積漲了4.3元，加50公升已多出215元，不到1個半月，回升速度相當大。

因美國原油庫存滑落，沙地阿拉伯與俄羅斯同意每日減產延產，中東指標原油週均價今日來到每桶38.33美元，較上週大漲12％。依據浮動油價機制，下周國內汽油週汽、柴油零售價各要調漲1.8及1.7元。

不過目前鄰國南韓油站牌價比我們只高出一些，如果沒有往上調整，那受亞臨最低價機制壓制，下周汽柴油價每公升估計只能漲約0.4至0.5元。最後實際漲幅，還是要看南韓當地油價變動而定。

(中時 )