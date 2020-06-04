衛福部長陳時中連日各縣市趴趴走，從防疫指揮官變成各縣市觀光大使，外界開始批評，「順時中」開始「走鐘」；前副總統呂秀蓮今接受本報記者訪問時表示，「陳時中很聰明，應該知道適可而止，舞台可以告一段落」。

她認為，陳時中已經享受一段蠻長的媒體寵兒，的確在政府組織架構下，應該各職所司，指揮中心任務應該告一段落，觀光應該讓觀光去管。

呂秀蓮今受訪指出，台灣這次疫情算是幸運，但是否經得起考驗，從世界各國第一波解封的情形來看，並非如此，會順利過關是因為之前sars建立下來的超越顏色的團結。

但她也呼籲，台灣不要自我陶醉，要更冷靜變隊國際變化，台灣真正的處境，「我們有戰略價值，但不要高估我們的價值有多高」。

對於這次各國新冠肺炎疫情後陸續解封，但台灣沒有被排到第一順位；呂秀蓮認為，顯性因素是專業面，台灣的確篩選不多，解封係數台灣並沒做到，「防疫中心過度自我安慰式的做法」，而隱藏性的因素是，各國是不想得罪中國。

談到陳時中最近到處趴趴走；呂說，原先防疫在體制上都讓陳做一級指揮官，但陳畢竟專業不在民生、百工百業及國防；至於提到6月7日要解封，她都認為，以台灣目前狀況，一個月前提前解封都沒有問題。

至於行政院推出的紓困券；呂指出，「紓困券我也霧煞煞」，可以很早做，這是很簡單的事，為何要拖到7月15日發放，百工百工業都已奄奄一息一席，不是都說超前部署。

她還說，當初為了防疫，太多醫療公益廣告疲勞轟炸，傾巢而出，這些廣告到現在還在教人戴口罩、勤洗手，應該可以停止了。

(中時 )