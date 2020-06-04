2018年總統蔡英文表示，若第三天然氣接收站嚴重破壞藻礁就不會是執政團隊的選項，但近2年大潭藻礁保育和總統的承諾卻背道而馳，今(4)日總統府副秘書長李俊俋承諾下周將開設針對大潭藻礁的溝通平台，搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，這給了大潭藻礁「一線曙光」，但希望不要流於形式。

為配合政府「減煤增氣」的能源政策，台電桃園大潭電廠計畫在2022年新增三座燃氣機組，中油公司將在電廠外海新建第三天然氣接收站，但該接收站緊鄰桃園大潭藻礁，其中包含一級保育類「柴山多杯孔珊瑚」，而「中油第三天然氣接收站」在2018年以「觀塘換深澳」闖關環評，引來各界強烈批評。

今年3月28日一艘工作船因氣候因素斷纜擱淺在藻礁上，現場約0.58公頃的藻礁遭到剷除，剷除處最深達50公分，「藻礁10年才長一公分，被破壞的深度大約要500年才長得回來。」

潘忠政表示，觀塘工業區開發面積雖然縮小了，但是900多公頃的工業港並沒有太大改變，若工業港工程持續進行，超過300公頃的藻礁將被破壞殆盡。

總統府副秘書長李俊俋今表示下周將啟動與大潭藻礁的溝通平台，這給了大潭藻礁的生存一線曙光，屆時將邀請第三接收站開發單位、保育單位及民間團體等一同商討，三接能夠遷址自然是最好的結果，希望能取得雙贏的方案，而不只是形式上的討論。

潘忠政說，三接海上大型工程的破壞還沒正式開始，只要中央保育機關海委會立即啟動文資法的「自然地景審議」，中油就不能動工，大潭藻礁才有機會逃離虎口。

(中時 )