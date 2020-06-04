高醫員工每天於大門口實施測體溫，保護入院民眾的安全。（高醫提供／柯宗緯高雄傳真）

新冠肺炎疫情，第一線醫療人員，心情如人飲水冷暖自知，隨著中央流行疫情指揮中心宣布，6月7日起全台防疫措施擴大解封。高醫門禁管制也將鬆梆，當日起民眾進出醫院門口不必再插健保卡、查詢T.O.C.C（旅遊史、職業別、接觸史及群聚史），但仍須戴口罩、洗手消毒及自動量測體溫，也讓醫院員工結束長達131天的「站崗人生」。

高醫表示，醫院門禁開放初期，仍維持自由路啟川大樓及十全路大樓兩處出入口，入口處擺設紅外線測溫儀、自動洗手機，請民眾配合自行執行手部衛生及戴口罩，進入診間醫護人員才會詢問T.O.C.C。

高醫從春節後就啟動門禁錯失迄今，每天動員約150名人力，於門口站崗值勤，一路走來風雨無阻，從寒冬到酷暑的131天，員工工作之餘輪流站崗的辛苦，不言而喻。

高醫財務室主任戴天亮回憶，2月的凌晨7時，天未亮的醫院大廳前，民眾已一整排的「大軍壓境」，同仁們摸黑地架設設備並著防護衣，各司其職動了起來，他不由自主浮現「我現在要出征」的兒歌，只是這次面對的不是敵人，而是防堵病毒趁虛而入。

高醫法規室主任林武震則說，服役時，曾把站衛兵視為畏途，但醫院的另類站崗經驗，卻讓他滿懷成就感；曾有駕駛電動代步車的老人家到院就診，十分靈活地操作方向盤，同仁提醒「醫院內不能飆車哦！」

站崗人員有甘、有苦，還得忍受民眾的不耐，「問那麼多幹甚麼？」、「嘸，攏總嘸！」員工只能自我安慰是「修行者」，對任何委屈當成修煉，即便遇到再大的困難，也要守護著大家的健康。

也有不少民眾體恤員工的辛勞，有的捐贈各式飲料、食品或物資，而最讓同仁們感到倦意全消，精神再度抖擻的，則是民眾一句的問候「辛苦了！」、「謝謝」，都令第一線醫護人員感受到暖意。

一向坐慣辦公桌的外科祕書們，面對每次全身包緊緊的隔離衣，以及連站3小時的值勤，長期下來常感腰痠背痛「身體雖然疲憊，心理卻是滿滿的喜悅」，對於能在非常時期貢獻綿薄之力，都引以為傲。

高醫院長侯明鋒每天多次到現場向工作人員加油打氣，楊瑞成、莊萬龍、吳登強、王照元及黃明國等5位副院長更是親自輪班督導，大家在抗疫行動中都不缺席。

(中時 )