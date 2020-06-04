集集線區間車撞遊覽車 玻璃破裂幸無人傷 15:512020/06/04 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今(4)日集集支線區間車14:07於集集=水里間水里平交道處有一輛遊覽車煞車不及，不慎撞擊。(圖/台鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛遊覽車煞車不及，不慎撞擊集集支線區間車，車身DR1019號玻璃破二塊，但無人傷亡。(圖/台鐵提供) 台鐵平交道發生意外事故！今(4)日集集支線區間車14:07於集集=水里間水里平交道處有一輛遊覽車煞車不及，不慎撞擊，車身DR1019號玻璃破二塊，但無人傷亡。台鐵表示，2715次車上旅客19人以計程車接送，目前事故處理中，由鐵路警察進行蒐證。 (中時電子報) #區間車 #遊覽車 #無人傷亡 #台鐵 #平交道 也許您會感興趣 生活熱門新聞 32度熱天剩3天！鋒面周六到 專家：這2區雨最大 - 生活 好市多口罩半小時被秒殺 網跟以前價格一比驚：虧慘了 - 生活 中衛口罩第2波網購來了 開賣時間搶先看 - 生活 多國解封未列台灣 蘇益仁曝過不去的坎 - 生活 周六罷韓投票高雄天氣 氣象局解答了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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