一輛遊覽車煞車不及，不慎撞擊集集支線區間車，車身DR1019號玻璃破二塊，但無人傷亡。(圖/台鐵提供)

台鐵平交道發生意外事故！今(4)日集集支線區間車14:07於集集=水里間水里平交道處有一輛遊覽車煞車不及，不慎撞擊，車身DR1019號玻璃破二塊，但無人傷亡。台鐵表示，2715次車上旅客19人以計程車接送，目前事故處理中，由鐵路警察進行蒐證。

(中時電子報)