台北市長柯文哲常自詡工作時間絕對比其他縣市長多，但北市議員吳世正4日揭露，柯2015年第一任僅請假9天4小時，但後來逐年攀升，2019年就請了30天，今年才過5個月就請了19天，酸「還有臉講其他縣市長？」柯嘴硬強辯，請假時數沒意義，他下班還在工作，反怪「搞不好現在還比較誠實申報」。

吳世正指出，根據《遠見雜誌》最新民調，柯的施政滿意度墊底，看看柯第一任跟現在的請假數字，他還以為是「判若兩柯」，2015年請9天4小時、2016年請19天6小時、2017年請16天6小時、2018年請28天4小時、2019年請30天，2020年才過5個月就請19天，還敢虧其他縣市長，自誇上班時數比別人多，難道公務員會亂報嗎？

「錢櫃大火發生時還在忙黨務！」吳世正痛批，其他縣市都是首長來當防疫指揮官，柯卻神隱，丟給副市長黃珊珊，期間還跑到高雄市民眾黨部去，連台中市長盧秀燕今年施政滿意度都比去年還上升了，柯還活在自己最聰明的世界，在低處盤旋。

柯文哲辯稱，主觀滿意度跟客觀落差愈來愈大，沒什麼特別，還笑說「也不可能再下滑」，但仍會努力改進；至於談請假時數，很沒意義，他這種行政首長是責任制，下班時間也還在工作，工作時間不會比第一任少，且他一離開市府就直接算成請假，「那我下班工作怎麼算？搞不好現在還比較誠實申報」，無所謂上下班時間，他回去要研究看看這時數到底是怎麼報。

柯強調，北市相對其他縣市的防疫措施，並沒有讓人不滿意，他只是覺得自己不用發言，1年後看防疫成果的數據就知道，其實他都已經很認真在工作。

(中時 )