美國媒體報導美國將禁止大陸航班入境新聞時，誤引用中華航空飛機的照片，該媒體事後更換新聞照片，但再度引起網友討論華航改名案，交通部長林佳龍也去該新聞下留言。交通部表示，預計今年底華航會有3架新機引進，最快今年9月底選出最能代表台灣的意象，後續再經過6個月的設計及2個月的工程，再進入實質彩繪階段。

交通部政務次長王國材回應，華航9月底完成選商與建立台灣意象共識，屆時才有方案。

(中時 )