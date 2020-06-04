魏晉南北朝時期作家劉義慶的《世說新語》曹植7步成詩讓人印象深刻，國立台東大學學生也不遑多讓，日前23位師資生站立於專屬使用的小黑板前振筆疾書，考驗在計時10分鐘內完成1首40字詩詞的書寫。

台東大學校本部鏡心書院A102教室外走廊上，下午1時起，傳來連綿不斷粉筆劃過小黑板的聲響，原來是師資培育中心為培養師資生具備應有的教學基本能力，每學期辦理教學所需的基本能力檢測或競賽，如創意教具設計競賽、教學演示等檢測競賽。

今年則是進行板書競賽，透過板書能力檢測競賽，提昇師資生教學板書能力。台東大學表示，這次競賽分為自由報名組及抽測競賽組，各有12及11位師資生參加比賽，考驗在計時10分鐘內完成1首40字詩詞的書寫。

比賽結束後由擔任評審的台東縣仁愛國小校長曹音鵬講評，除了複習工作坊所教授的硬筆字書法技法與心法之外，也達到彼此觀摩學習的效果，讓同學加深對板書書寫技巧的觀念。一堂理論與實務結合的板書書寫工作坊饗宴，就在參與者心滿意足的歡樂氣氛中落幕，師培中心與同學們相約下1場的教學基本能力競賽活動再相見。

(中時 )