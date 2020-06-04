受新冠肺炎疫情影響，這學期台生赴海外就學不易，台灣大學國際長袁孝維表示，近來接獲不少海外姊妹校告知，希望台大能夠協助，讓原本計畫出國就學的台灣學子學習不中斷，台大因此推出「新冠協力專案」的訪問學生計畫，讓台灣學子能在台大上課，計畫已於1日起展開申請作業。

台大國際事務處公告『「新冠協力專案」－台灣學生專案訪問學生計畫』，主要在於校方因應新冠肺炎疫情，特設立「新冠協力專案」，提供於海外就讀大學的台灣學生，在109學年度第1學期，以專案訪問學生身分於台大選讀課程。

申請資格則是具中華民國國籍，且就讀境外大學學士以上學位的在學學生，其中包含在2020年7月以後入學的新生。

根據計畫公告，開放申請的學生資格為學士生與碩士生，申請費用為1萬5000元，計畫費方面，台大姊妹校學生則是免繳，非姊妹校學生則是收取2萬元的費用；學雜費比照國際學生學雜費收費標準，並於註冊時繳納。申請時間則已於1日起，至22日下午4點截止。

袁孝維提到，之所以推動這項計畫，主要還是考量到疫情影響，台灣家長與學生擔心出國念書有風險，並且這段時間以來，多所海外姊妹校更主動來訊尋求台大幫忙，希望能讓原本將赴海外就學的台生，在疫期期間能課業不中斷，能在台大上課，台大才決定推出這項方案，而在台大上課的學分，也能受母校採認。

袁孝維另也提到，考量到台灣有歐洲學校、美國學校，這些學校的外國畢業生，若同樣是即將到海外的大學念書，而因疫情無法前往，就讀的學校也是台大的姊妹校，也可以申請，但必須酌收訪問學生的費用；港澳生情況也相當，如想透過這個計畫來台大專案就學，同樣也是以全額訪問生的身分辦理。

(旺報 )