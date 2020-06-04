電動汽車廠凱勝綠能近年表現亮眼，於2019年銷售4輛電動大客車成車與54輛電動小客車成車，總營收3.39億元，順利轉虧為盈，稅後淨利約15萬元，並預計以資本公積每股配發0.3元股票。

時序進入2020年開春，即於今年第1季即交付8輛電動大客車予台北地區，可說為開春即取得好彩頭；而後凱勝綠能於2月27日順利收足現金增資股款，現增總發行股數829萬1541股，每股20元發行，籌得1.658億元，將用以充實營運資金。並獲中美晶以每股新台幣20元入股，第1季取得100張凱勝綠能股票，持股比重約0.35％。

凱勝綠能於昨(3日)開股東大會，董事改選結果出爐，其中值得關注的是新任董事中由高客集團取得一席董事席位，副董事長兼代表人李宗熹加入凱勝董事團隊，而後續凱勝電動巴士市場銷售在高客集團加入後，更是值得關注。

高客集團係南仁湖集團與三地建設旗下相關事業體，共有高雄客運、普悠瑪客運、府城客運、嘉義客運及高旗旅行社等客運或遊覽車公司，約有近600輛客運車輛。

隨著政府提出多項電動車相關政策，不僅將逐步把現行1.6萬輛公車全面更換為電動車，2030年新購公車、公務車也將全面電動化，客運業者與凱勝綠能看好未來營運可望受惠政府政策及產能提升。

國家全力推動2030年公車電動化，期許透過電動公車，讓台灣在綠能運輸這項新世代產業上可立足國內並放眼全球。

(中時 )