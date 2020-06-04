沈寂一陣子的前副總統呂秀蓮，最近正忙著寫書，近期將可出版，新書名稱為「台灣生死門」；她強調；她受訪表示，新冠疫情疫情過後，台灣要有新思維，國內先團結，藍綠超越、放下統獨；包括中國領導人，也不要再喊九二共識，台灣要建立主體價值，與中國要克制並盡量降低雙方敵意。

此外，對於日前總統府爆發文件外洩事件，提到「打賴清德途徑」、蔡總統與閣揆蘇貞昌內閣人事等對話，曾為「嘿嘿嘿」總統府緋聞不實報導事件的當事人呂秀蓮說，「我有注意，宮廷本來就有很多秘辛，我比較看待台灣維基解密，不一定全真，也不一定全假，但大家要向前看」。

呂秀蓮最近正忙著寫書，已進入最後整理階段，新書名稱為「台灣生死門」；她強調，疫情過後，台灣要有新思維，國內先團結，藍綠超越、放下統獨，好好談一談，不能停留在去老觀念，包括中國領導人，也不要再喊九二共識。

她說，台灣要建立主體價值，與中國要克制並盡量降低雙方敵意，要不斷發揮台灣良善力、降低敵意螺旋，接下幾年變局，台灣才可脫穎而出，在國際上優雅崛起，並建議世界要怎麼走。

對於日前內閣人事異動，她表示，目前國安團隊也沒有什麼變革，蔡總統好像很滿意現況，沒有要革新的感覺，但別忘了，全球性人類文明遇到非常大變革，對台灣是很好機會。

(中時 )