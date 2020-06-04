2019年南投世界茶業博覽會舉辦「千人擂茶」，場面盛大。（資料照片）

南投縣每年舉辦世界茶業博覽會，創造龐大經濟效益，也塑造台灣茶鄉的品牌形象。今年受疫情影響，多位議員關心是否如期舉辦？縣長林明溱表示，疫情衝擊茶產業，正需要透過茶博會加強行銷，但今年農委會補助款減半，只剩300萬元，若因而停辦，恐造成茶農不滿。

南投世界茶業博覽會為農民和消費者搭建面對面的銷售平台，每年吸引許多國內外茶商和消費者洽購茶葉。以2019年為例，茶博會展期11天，吸引約60萬人潮，創造逾1億產值，惠及茶農和相關產業，茶產區也涵蓋台中、雲林、嘉義等茶區，對茶農助益極大。

今年因新冠肺炎疫情，南投縣相關局處一直審慎斟酌舉辦的可行性，但經基層訪查，農會人士一致反映一定要續辦，才為今年低迷的景氣找出路。茶農也直言，近年兩岸關係急凍，大陸市場萎縮，加上新冠肺炎疫情，景氣低迷，茶葉滯銷，認為辦茶博會比紓困更有效。

林明溱強調，縣府雖財政困難，仍每年籌措約1千萬經費，並配合農委會600萬元補助款，連續10年辦理茶博會，奠定今日茶博會品牌及口碑。農委會無故大砍一半補助，希望農委會秉持中央紓困精神，維持去年補助額度，力挺茶農，支持茶博會續辦，重建疫後經濟。

(中時 )