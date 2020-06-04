在竹北市設廠超過50年的大享容器公司，預計從3.9公頃擴建到5.8公頃，9日將進行環評，周邊社區陳情希望大享遷廠，4日由縣長楊文科主持陳情會議，大享容器代表表示，如有適當地點並符合經濟效益，會考慮遷廠。

陳情民眾在會中表示，大享容器生產設備24小時不停運轉，產成噪音和空汙已造成附近眾多住宅區民眾困擾，盼縣府協助遷廠。

民眾建議縣府將大享容器原址辦理都市更新徵收土地，興建莊敬北路延伸路段至台元科技園區環北路口，改善縣政二路、中山路等五叉路口至台元科技園區塞車問題，也解決大享與民眾對立問題。

楊文科要求大享容器，提出具體空汙及噪音改善方案，也責成環保局嚴格把關，在下半年度啟動「環境監測車」計畫，將監測大享的數據公開，協助民眾找到汙染來源。並指大享容器如將遷廠納入考慮，縣府產發處願意協助找到遷廠適宜的工業區。

大享容器代表指出，大享是玻璃容器製造廠，使用石灰石、純鹼及矽砂為原料，製程無高汙染物質排放，擴建會將最鄰近民宅的廠房遷離至基地北側。

並稱，大享採用行靜電集塵器及洗條塔，有效降低粒狀汙染物及氮氧化物排放，廠內噪音較大設施，以設加墊、外罩及隔音牆等做為改善對策，減輕對鄰近聚落影響。

(中時 )