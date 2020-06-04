美國總統川普因新冠疫情、警察執法過當等事件，民調落後民主黨參選人拜登；前副總統呂秀蓮今接受本報記者訪問表示，蔡總統主政時運氣很好，碰上美國在戰略上最需要台灣的時候，所以對台灣百般討好，但是美國是利用台灣刺激中國，「拿台灣人的拳頭去撞擊中國這頭石獅」，最後痛是我們在痛，要提防這一點。

呂秀蓮也呼籲，台灣也要多方了解拜登，不要把雞蛋放在同一個籃子上。 蔡政府跟美國關係好是好事，「但好壞我們自己要承受，戰略思考要更細緻、靈活」。

川普最近因為國內事務爭議不斷，又頻頻與大陸槓上；呂秀蓮今受本報記者訪問指出，這次疫情還未結束，已可看到造成整個二十一世紀建構的國際秩序開始被解構，今後十年是不斷變化的世代。

她說，川普個性這三年多大家已有一定了解，總認為美國總統是「世界的王」，會有「順我者昌，逆我者一定修理」作法，相當程度是很霸權，剛好對上中國，結果「惡馬惡人騎」，棋逢敵手。

她指出，習近平是毛澤東後最大強人，所以中國也面臨空前危機，疫情來自中國，未妥善處理，大家會反中或是排華，她擔心中國人民無辜在國外會受到羞辱。

她指出，另外，川普發現整個重要國際組織、聯合國體系，一段時間都被中國掌控，所以非常憤怒，有挑戰及解構聯合國體系的意圖，目前看到資安上川普號召五眼聯盟，全球新局勢會變成兩極，過去是美蘇各領風騷，現在進入新冷戰時代，美中對立造成兩勢力形成，但川普是否連任，牽動未來如何發展，兩強中又有兩霸，習近平跟川普就是兩霸，不只是進入新冷戰，也擔心進入熱戰。

呂秀蓮舉例，若不小心的擦邊球或是故意聲東擊西，兩國家都有核武，今後十年都要很小心，目前中印邊界就開始有摩擦，是否是聲東擊西，突然襲擊台灣離島，國防上就要特別小心，防疫時強調超前部署，國防部也要超前部署。

她說，她不認為台灣本島會受到攻擊，但是擔心會有擦邊球，金門、馬祖，她也擔心澎湖，外界都說是東沙群島，但她認為，這是「項莊舞劍」，是為了給美國難看。

呂秀蓮表示，川普政治性格對美國民主憲政造成很大挑戰，不滿人越來越多，但是川普好勝心很強，現在又大權在握，為了勝選，什麼花招都會出來，現任總統利用國家機器、資源為自己連任，會玩出什麼招，的確會牽動世局。美國大選投票如何不知道，但台灣要加強對拜登的認識。

(中時 )