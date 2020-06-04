消基會主張振興三倍券應可退費，經濟部次長林全能今天從法制面及政策面論述，強調三倍券不退費依法有據，沒有退費機制才能達成政策目的。

林全能表示，振興三倍券跟禮券完全不一樣，禮券依照消費者保護法權益專章規範，其中有禮券定型化契約，及應記載及不得記載事項規定，但這是規範消費者及企業經營者間權利義務。但振興三倍券是依據紓困振興特別條例第9條第3項授權經濟部所訂定的紓困振興辦法所執行的振興措施，振興措施是在疫情緩和之後，能快速振興經濟，所以跟民間發行的禮券性質完全不同，這是有法律依據來執行的，本質上禮券跟振興券的目的也不一樣。

至於民間詢問三倍券到期未使用能否退費。林全能則說，他要強調振興三倍券是要帶動消費，就是要在一定的期間內能使用完成，不得不設定有執行期限，超過這個期限沒有辦法去退費，民眾才會積極想要消費，這是政策執行的任務跟目的，設定一個期限且不能退費，才能達成目的。

林全能並強調，這個目的的達成也不是民眾得到本身的價值，且有公益性質，國內消費帶起來，經濟發展也是公共事務，權衡之下，希望政府的政策是在一定期間帶出消費，期限到了不要有退費的機制，讓民眾去申請現金退費，降低消費的效果。

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(中時 )