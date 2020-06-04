《怪胎》謝欣穎、林柏宏談戀愛互動逗趣。(台北電影節提供)

作為台灣電影的主場，台北電影節是國片首映的最佳起跑點。影片從台北電影節開始曝光，累積氣勢與口碑，一路推動上映時的迴響及票房，堪稱國片的致勝方程式！2020台北電影節祭出多部超狂台片，獻給影迷絕無僅有的夏日影展新視野。導演鄭有傑溫情新作《親愛的房客》世界首映，莫子儀動容演出強勢問鼎今年台北電影獎影帝寶座；亞洲首部全iPhone拍攝電影《怪胎》，由林柏宏、謝欣穎暢快談一場怪咖才懂的愛情；同志純愛片《刻在你心底的名字》、活屍肆虐的《逃出立法院》以及《哈囉少女》、《迷走廣州》、《男人與他的海》等片通通在台北電影節搶先看。

導演鄭有傑與台北電影節關係匪淺，首部長片《一年之初》2006年在台北電影節世界首映並抱走當年台北電影獎百萬首獎，今年帶著新片《親愛的房客》回家，實力派男星莫子儀在片中飾演神秘房客，照顧「國民阿嬤」陳淑芳飾演的房東婆婆，又收養她9歲孫子，看似過度踩線的行徑，單純是他思念已逝愛人的方式。「沒有血緣的人只要有情感就能成為家人」鄭有傑在陰暗故事線下刻畫愛的極限與界線，宛如是枝裕和的家庭詩篇，莫子儀與陳淑芳動人演技，雙雙入圍今年台北電影獎最佳男主角獎、最佳女配角獎。

《怪胎》主打亞洲第一部iPhone拍攝長片，開拍以來便話題不斷，金獎CP林柏宏、謝欣穎首度合作，兩人飾演患有嚴重潔癖的強迫症邊緣人，原以為自己是孤獨的存在，一次意外相遇，他們逐漸走進彼此生命，但一塵不染的愛情，隨著時間，還能維持原本的樣貌嗎？導演廖明毅曾任《那些年，我們一起追的女孩》、《六弄咖啡館》執行導演，熟稔愛情片套路，期待用《怪胎》創造出新的鏡頭語言，闡述愛情的承諾與偏執。

同樣討論愛情，同志純愛片《刻在你心底的名字》網羅陳昊森與曾敬驊兩位超強新人，共同演繹一段男男禁斷愛戀，自池畔初識，慢慢萌生曖昧情愫，青春肉體的慾望也開始騷動，但在甫解嚴的時空下，社會的眼光，使他們一再壓抑對愛、性與性向的摸索和擁抱，青春的遺憾揪心又虐人。

衝擊觀眾感官的《逃出立法院》，大膽以活屍病毒蔓延立法院為背景，看來荒謬滑稽，核心卻直指政治議題、衝撞體制與人性，全片「血量」爆棚，賴雅妍化身末日女英雄，聯手禾浩辰一邊談戀愛，一邊搏命殺出血路求生。宛如校園宮鬥劇的《哈囉少女》，新生代亮眼新星王渝屏飾演神秘寡言的轉學生，初來乍到就莫名捲入暗潮洶湧的女孩心機，遭偷拍的性愛影片外流，隨之而來的校園霸凌讓青春友情瞬間變調。電影犀利刻畫校園內常見的同儕霸凌議題，也呈現網路社群作為幫兇的現狀。

《迷走廣州》則由兩位素人演員葉寶雯、張雅玲撐起整部電影，性格剛烈的陣頭少女與性感美艷跳熱舞的廟會女孩，兩人結伴踏上尋愛的旅程，啟動一場充滿台味的迷幻公路旅行。22歲的張雅玲在片中本色演出辣妹舞團成員，各種扭臀、鋼管舞的高難度動作都難不倒她，更獲評審青睞入圍本屆台北電影獎最佳女主角獎。

「黑糖導演」黃嘉俊歷時3年完成《男人與他的海》，記錄海洋文學作家廖鴻基與水下鯨豚攝影師金磊，這兩位父親在大海追逐理想、也與岸上家人學習說愛的動人故事。用一部最美麗的台灣海洋電影，讓島上的人們意識到：「我們都是血液流著海洋DNA的海島子民！」本片也入圍今年台北電影獎最佳紀錄片。

《開水喇嘛》講述中國四川藏區小村，口耳相傳的「開水喇嘛」吸引大批信眾翻山越嶺而來，看似荒謬的治癒過程，卻是當地人堅定的信念來源。《買房子賣房子》則記錄台灣房地產的動態版圖及中產階級心態。去年台北電影獎百萬首獎得主黃邦銓與導演林君昵合拍《天亮前的戀愛故事》，拼湊台灣天才作家翁鬧謎樣的生平。《殺人之眾》以私密角度重構社會運動參與經歷；《地洞》透過一位電影工作者的生活，描繪出家庭的複雜樣貌。

「明日台灣：台灣短SHOW」單元亦精選10部短片，呈現台灣創作者的多元關注與風格。《謝謝您，祝您順心，再見》描述一位平時專業的銀行客服馬哥，接到陳小姐來電卻表現失常，似乎事有蹊蹺；《一狗》透過一群男子的尋春夜，將男性情懷表露無遺；《三步》講述跨欄少年面對遙遠夢想的人生困頓；《媽，我很好》藉失業兒子探視獨居母親，道出當代社會的親子關係；《斑馬魚》講述遭霸凌的孩子，試著在生活細節中尋找自我救贖；《行山》關注外籍移工生存處境；《雕塑品》用一張張黑白照嘗試拼出非洲真實圖像；《日正當中》運用一鏡到底串起兩段故事；《殘山剩水》靈感擷自導演自身的父子經驗；《高清有碼》以荒誕手法諷刺國家機器。

2020台北電影節將於6月25日至7月11日於臺北市中山堂、光點華山電影館和信義威秀影城舉辦，選片指南將在6月13日於三創生活園區舉行，單場早鳥票將於6月14日下午一點起在全台ibon售票系統開賣，除了可於全台7-11門市的實體機台購買外，亦可同步從售票系統網站購買，更多精彩片單及資訊請密切注意台北電影節官方臉書、Instagram及FACEBOOK粉絲專頁。

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