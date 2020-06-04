Sony Mobile今（4）日在台正式發表旗下第一款5G手機Xperia 1 II。面對台灣5G即將開台，林志遠也看好年底台灣5G手機滲透率有望達到10%，約有70~80萬支的水準！

針對自家今日發表的Xpeira 1 II，雖然定價高昂，但是林志遠對它別具信心。認為上市後有望搶下5G手機以及Android高階手機的第一，奪下雙料冠軍。

面對會後記者對於Xpeira 1 II定價較高的質疑，林志遠指出，據他了解，Xpeira 1 II是目前台灣5G手機中，對於5G支援頻段最齊全的機種（支援n1、n3、n28、n78、n77（未來要透過軟體升級才可支援n77）頻段，並具備EN-DC、DSS(Dynamic Spectrum Sharing)等5G網路技術）。他進一步表示，5G頻段支援不足，對於手機上傳、下載的速度都會有所影響。面對5G手機已在其他市場出現壓低價格的趨勢，林志遠有信心的表示不怕消費者去比較。換句話說，魔鬼是藏在細節裡，壓低價格對於 5G 等層面將有所影響，消費者體驗過後便可了解。

Sony今日在記者會中也表示，Sony品牌在整體生態鏈上最完整，包含擁有獨立的遊戲公司、音樂公司、電影公司。在硬體上的研發，也涉及高階電影級的攝影機，更遑論消費者們熟悉的電視、相機、手機等產品線。面對5G即將在台開展，Sony完整的生態系將會是Sony產品最大的優勢與靠山，後續潛力看好！

Sony Mobile今日宣布旗下首款5G手機Xperia 1 II將在6/6-6/14間開放早鳥預購。預計要到六月下旬手機才會上市，換言之就是趕在5G開台（預計最早是7月）之前推出。林志遠也含蓄表示，7月將起跑的振興三倍券，也已經有通路正在著手規劃相關方案，請消費者可以期待。

(科技)