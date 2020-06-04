年輕藝文工作者在嘉義藝術節表演街舞，精采吸睛。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

2020嘉義藝術節將推出藝術大街。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

國內新冠肺炎疫情趨緩，2020嘉義藝術節即將登場，為大家解悶，嘉義市政府文化局尋找說學逗唱、能歌能舞、演出充滿熱情活力的表演者，獲選者有獎金，且安排在開幕活動期間演出，15歲以上有才藝者都可報名參加。

文化局表演藝術科表示，市府舉辦嘉義藝術節是富有地方特色文化活動，有全國及在地優質藝文團隊，在文化局、博物館、嘉義製材所、阿里山森林鐵路車庫園區等熱門觀光景點表演音樂、戲劇、舞蹈。

第一波活動「藝起森活2020嘉義藝術節─街藝總動員」，找尋熱愛演出的街頭表演者，馬拉松式接力演出，年滿15歲以上，愛好音樂、舞蹈、戲劇、偶戲、說唱、魔術、脫口秀、行動藝術者，都可以個人或團隊報名。

欲參選者可上2020嘉義藝術節臉書粉絲頁線上報名，上傳演出照片及3至5分鐘演出影片連結至youtube，即完成報名程序。

文化局表示，此次藝術節活動為喜歡表演且多才多藝的人提供最佳平台及機會，委請專業委員評選，以期挖掘優秀的街頭藝人，評選結果將於本月16日公布粉絲頁，並優選出14組個人或團隊於藝術季期間表演，每一團隊或個人有3000元獎金，詳情可查詢粉絲頁。

(中時 )