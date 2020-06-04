YouTuber咪妃去年5月宣布和Joeman（九妹）分手，一年的短命戀告吹令粉絲相當惋惜。不過一年過後，咪妃PO出收到花束和泳池照片，被網友發現都與Joeman有關聯，引起兩人是否已復合的推測。

跡象1：名車

咪妃日前上傳一張收到花束的照片，她坐在車子的副駕駛上，露出嬌羞的神情，寫道：「安可鮮花～康塞咪搭～～～～～」有眼尖的網友發現車子的內部疑似是Joeman的車，「根據兩人各自的ig story所拍到的車出風口十分相似，真相只有一個可能就是復合囉」、「那個車上的氣氛燈跟座椅的縫線加上無雙門，應該是E300，然後好像九妹也是E300...」、「希望趕快公布復合的好消息～很喜歡你們！」

跡象2：知名度假飯店

咪妃5月曾PO出一張泳裝出遊照，網友依照背景認出是墾丁某度假飯店，沒想到隔了一天，Joeman也PO出同地點的游泳照，被猜測兩人可能早就復合一段時間。

事實上，Joeman和咪妃宣布分手後，各種黑歷史一一被挖出，兩人交往前，Joeman曾透露當時女友很不滿自己跟咪妃走太近，但他始終稱呼女方為乾妹妹，沒多久他就宣布單身，直到去年8月，咪妃從乾妹妹的角色上位成正宮，不僅常常公開放閃，還不諱言有結婚的念頭，分手一年後兩人疑似重新在一起，感情動向備受粉絲注意。

(中時電子報)