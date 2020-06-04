新冠肺炎爆發後讓各國不得不實施封城，以抑止病毒大規模傳染，但這也導致失業人口大量攀升，不過值得關注的是，美國4月失業率來到14.7%，而歐洲最新公布的數字僅6.6%，不到美國的一半，專家認為，歐洲失業率之所以可以獲得控制，主要受惠該區推行的「短工補貼制度」。

CNN報導，歐盟公布4月失業率6.6%，較3月的6.4%小幅上揚，其中，受疫情摧殘嚴重的西班牙失業率來到14.8%，德國則穩定維持在3.5%，義大利甚至還從上月的8%降至6.8%。

從數據中顯示，歐洲在克服經濟危機的同時也控制住失業率，多數經濟學家認為，歐洲4月失業率之所以僅是美國的一半不到，要歸功於歐盟多國推行的「短工補貼制度」。

該政策同意狀況不好的企業，可以採行無薪假或減班方式，再由國家補貼部份薪資，這等於鼓勵企業留下員工，減少裁員；以德國為例，政府就補償60%-67%的薪水。

對此，荷蘭銀行歐區經濟學家Bert Colijn就提到，短工補貼制度確實在緩解經濟危機的最初衝擊非常有用。

(中時電子報)